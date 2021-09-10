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ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

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ميسي محتفلاً بهدفه

ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

بوينس آيرس - د ب أ

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حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3 - صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، عبر هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا، حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا.

وعادل ميسي "34 عاما" رقم بيليه بتسجيل الهدف الدولي رقم 77 له عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.

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