ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3 - صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، عبر هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا، حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا.

مادة اعلانية

وعادل ميسي "34 عاما" رقم بيليه بتسجيل الهدف الدولي رقم 77 له عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.