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يوفنتوس: مانشستر سيتي لم يرغب في دفع فلس واحد لرونالدو

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رونالدو
رونالدو عاد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد

يوفنتوس: مانشستر سيتي لم يرغب في دفع فلس واحد لرونالدو

العربية.نت

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اعترف فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، أن مانشستر سيتي أراد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، لكنه لم يرغب في دفع فلس واحد.

ورحل الدولي البرتغالي في الانتقالات الصيفية عن الفريق الإيطالي، وعاد إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد في صفقة وصلت إلى 15 مليون يورو، إلى جانب 8 ملايين يورو كمتغيرات.

وسجل رونالدو "36 عاما" 101 هدفا خلال 134 مباراة مع يوفنتوس في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه طلب الرحيل عن صفوف النادي في الأسبوع الأخير من الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي تصريحات لموقع "توتو سبورت" الإيطالي، كشف فيديريكو تشيروبيني أنه كان هناك محادثات بين مانشستر سيتي ووكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، لكن لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق مع يوفنتوس، لأن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لم يرغب في دفع فلس واحد للتوقيع مع المهاجم.

وأردف: مانشستر يونايتد تصرف بشكل مختلف، كنادٍ له تقاليد، وبدورنا لم نتمكن من إجبار رونالدو على البقاء بسبب الطريقة التي تحدث بها إلينا في يوفنتوس، ونحن نحترم المهاجم البرتغالي، لكنني أتفق مع رئيس النادي، بأن يوفنتوس صنع لاعبين ومدربين وعظماء، والنادي أهم من أي شيء.

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