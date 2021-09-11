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إنزاغي لا يعلم كيفية اختيار تشكيلة إنتر ميلان

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إنزاغي إنتر ميلان
إنزاغي قاد إنتر إلى الفوز في أول مباراتين

إنزاغي لا يعلم كيفية اختيار تشكيلة إنتر ميلان

ميلان - رويترز

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لا يعلم سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان كيفية اختيار تشكيلة فريقه الأساسية ضد سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد بعد تأخر عودة بعض اللاعبين عقب فترة التوقف الدولي بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وشارك ماتياس فيسينو لاعب أوروغواي والتشيلي أرتورو فيدال والثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا مع منتخبات بلادهم في تصفيات أميركا الجنوبية يوم الجمعة قبل العودة إلى إيطاليا.

وأبلغ إنزاغي مؤتمرا صحافيا يوم السبت: يجب علي مقابلة اللاعبين القادمين من أميركا الجنوبية لأنهم عادوا في الفجر وفيسينو صباح السبت، سنتحدث اليوم ونستعد وبعد ذلك سأتخذ القرار. لن أملك وفرة في اللاعبين لذا سأرى من سيتعافى بأفضل شكل.

وأضاف: أليساندرو باستوني عاد مرهقا وبالأمس لم يكن على ما يرام في التدريب لذا لن يكون متاحا.

وبدأ حامل اللقب الموسم بشكل مثالي، إذ انتصر في أول مباراتين مع المدرب الجديد إنزاغي.

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