بيليه يبقى في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

تقرر بقاء أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في المستشفى لبعض الوقت رغم أنه يتعافى بشكل جيد إثر الخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من الأمعاء الغليظة.

وبيليه، وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا في أربع نسخ من كأس العالم، موجود بمستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو منذ 31 أغسطس الماضي، للخضوع لفحوص دورية على ورم في القولون.

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وكشف بيليه، الهداف التاريخي للبرازيل، عن مستجدات حالته الصحية عبر تطبيق "إنستغرام"، وذلك بعد أن أعلن يوم الاثنين الماضي خضوعه لعملية جراحية.

وقال بيليه الجمعة: "أصدقائي، مع مرور كل يوم، اشعر بالتحسن شيئا ما، اتطلع إلى اللعب مجددا، لكن علي التعافي لأيام قليلة أخرى، وخلال وجودي هنا، لدي الفرصة للتحدث كثيرا مع عائلتي، وأيضا للحصول على الراحة. اشكركم مجددا على كل رسائل الحب. سنكون معا مجددا في وقت قريب.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم رقم الأسطورة بيليه وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3 - صفر مساء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أمريكا الجنوبية، عبر هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا.