توتنهام يتلقى خسارة ثقيلة أمام كريستال بالاس

تلقى توتنهام خسارة ثقيلة بثلاثة أهداف دون رد أمام كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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واضطر توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد غافيتي تانغانغا.

وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.