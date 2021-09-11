جيرو يتعافى ويعود إلى ميلان قبل عدة مباريات صعبة

أعلن ميلان يوم الجمعة عن تعافى مهاجمه أوليفييه جيرو من كوفيد-19 ليصبح اللاعب الفرنسي جاهزا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظهرت نتيجة فحص جيرو (34 عاما) ايجابية في الثاني من سبتمبر بعد تسجيله هدفين خلال الفوز 4-1 على كالياري لكنه سيلحق على الأرجح بمباراة ليفربول في أنفيلد يوم الأربعاء في افتتاح جولات المجموعة الثانية.

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وذكر النادي الإيطالي في بيان "يمكن أن يؤكد ميلان أن نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بأوليفييه جيرو أصبحت سلبية وسيخضع اللاعب غدا لفحوص طبية وفقا لبروتوكولات الحكومة الإيطالية من أجل العودة للأنشطة الرياضية".

وسيخوض ميلان مباراتين مهمتين بالدوري بين مواجهة ليفربول إذ يستضيف لاتسيو بعد غد الأحد قبل أن يحل ضيفا على يوفنتوس مطلع الأسبوع التالي.

وانضم جيرو مهاجم فرنسا إلى ميلان في يوليو الماضي بعد تسع سنوات في انجلترا مع أرسنال وتشيلسي.