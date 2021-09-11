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روما يجمع تبرعات لدعم لاجئي أفغانستان

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مورينيو روما
من مباراة سابقة لنادي روما الإيطالي

روما يجمع تبرعات لدعم لاجئي أفغانستان

روما - رويترز

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سيرتدي لاعبو نادي روما خلال مباراتهم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو الأحد قمصانا مختلفة تعبيرا عن دعمهم للشعب الأفغاني على أن يتم بيع هذه القمصان لاحقا في مزاد لجمع تبرعات لمساعدة لاجئي هذه البلاد.

وستحمل هذه القمصان شعار المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي وكالة معنية بمساعدة وحماية اللاجئين حول العالم.

وقال النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تسببت في نزوح 570 ألف شخص هذا العام ليصل عدد إجمالي النازحين في البلاد إلى 3.5 مليون شخص وإن 80 في المئة من هذا العدد من النساء والأطفال.

وأضافت شيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو: رغم الظروف الصعبة للغاية قررت المفوضية العليا للاجئين البقاء في أفغانستان التي نعمل فيها منذ أكثر من 40 عاما من أجل تقديم المساعدة وانقاذ الأرواح.

وأضافت المسؤولة الدولية: خلال العام الحالي وحده قدمنا مساعدات أساسية لأكثر من 240 ألف شخص لكن الحاجة لهذه المساعدات تتزايد في كل ساعة في ظل تدني التمويل المتوفر بصورة صارخة. وفي مثل هذه الأوقات تكون أقل المساهمات مؤثرة للغاية.

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