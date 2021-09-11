سيميوني يرفض الاعتماد على غريزمان

يعود الفرنسي أنطوان غريزمان للعب مع أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول ولكن دييغو سيميوني المدير الفني أكد أن تركيزه منصب على ديناميكية الفريق وضمان عمل خط هجوم الفريق الموهوب بفاعلية، بدلا من الاعتماد على أفراد.

وعاد المهاجم الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد مرة أخرى من برشلونة، على سبيل الإعارة مع امتلاك الناديين حق خيار تمديد الإعارة لمدة عام إضافي.

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وسجل غريزمان 133 هدفا في 257 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد في فترته الأولى قبل أن ينتقل لبرشلونة في 2019، وكشف سيميوني أن أنطوان مستمتع بالعودة للفريق.

وقال سيميوني للصحفيين يوم السبت : وجدت جريزمان متشوقا للعودة لأتلتيكو مدريد، وسعيدا بالعودة للفريق.

ولكن سيميوني (51 عاماً) أراد تفادي التركيز على أفراد بعينهم ، حيث يسعى أتلتيكو للعودة للانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثلاث مباريات عندما يواجه إسبانيول في الدوري الإسباني.

وربما يشكل لويس سواريز، الذي كان مشاركا في 15 هدفا في 11 مواجهة أمام إسبانيول، ثنائيا خطيرا مع زميله السابق في برشلونة غريزمان مرة أخرى، ومع ذلك سيواجه المهاجم الفرنسي صراعا شرسا لحجز مركز في التشكيل الأساسي نظرا لأن أتلتيكو يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين في الهجوم.

وتألق أنخيل كوريا كمهاجم بديل، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين بالدوري الإسباني، الذي بدأه أتلتيكو بالفوز بأول مباراتين للمرة الرابعة في حقبة سيميوني.

وبعد ذلك انضم ماثيوس كونيا للفريق قادما من هيرتا برلين في الأوقات الأخيرة بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيميوني : المنافسة الداخلية كبرت وهذا يقودنا للمنافسة بشكل أفضل في المباريات، في البداية من السهل التكلم عن الأسماء. أؤمن بالرجال وبكيفية إعداد وتجهيز الفريق. نحن بكل وضوح دائما ما نبحث عن فريق جيد.