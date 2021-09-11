لوكاكو يقود تشيلسي إلى عبور أستون فيلا بثلاثية نظيفة

فاز تشيلسي 3-صفر على أستون فيلا، اليوم السبت، ليحقق انتصاره 600 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويتقاسم الصدارة مع مانشستر يونايتد إذ هز روميلو لوكاكو وماتيو كوفاسيتش الشباك باستاد ستامفورد بريدج لأول مرة.

ولم يسبق أن أحرز لوكاكو، الذي لعب في صفوف يونايتد وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون، أي هدف بملعب تشيلسي خلال فترته الأولى مع الفريق لكن ترك بصمته في مشاركته 15 في ستامفورد بريدج عندما افتتح التسجيل.

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ففي الدقيقة 15 راوغ كوفاسيتش أحد لاعبي فيلا وأرسل تمريرة مذهلة إلى لوكاكو الذي راوغ المدافع أكسل توانزيبي وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وأضاف كوفاسيتش الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني عندما انقض على تمريرة سيئة من تايرون مينجز إلى حارسه ليضعها في مرمى جد ستير. وسجل لوكاكو هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية بعد تمريرة من سيزار أزبليكويتا.

وأتيحت عدة فرص لفيلا لكن إدوار مندي حارس تشيلسي حافظ على نظافة شباك فريق المدرب توماس توخيل للمرة الثالثة في أربع مباريات.