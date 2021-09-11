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هالاند يقود دورتموند إلى فوز مثير على ليفركوزن

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هالاند
النجم النرويجي سجل هدفين في المباراة

هالاند يقود دورتموند إلى فوز مثير على ليفركوزن

دورتموند - رويترز

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أحرز إرلينغ هالاند هدفين وصنع هدفا آخر إذ عوض بروسيا دورتموند تأخره ثلاث مرات قبل أن ينتصر 4-3 على مضيفه باير ليفركوزن في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وافتتح فلوريان فيرتس التسجيل لليفركوزن بعد تسع دقائق لكن هالاند قفز أعلى من الجميع ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 37 قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا للفريق الضيف عبر جود بلينغهام بسبب وجود خطأ في بداية الهجمة.

وأعاد باتريك شيك التقدم لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في بداية الشوط الثاني، إذ استلم تمريرة من هالاند بكعب قدمه وسددها في المرمى غير أن موسى ديابي جعل النتيجة 3-2 لليفركوزن بعد ذلك بست دقائق.

ومرة أخرى أدرك دورتموند التعادل بضربة حرة رائعة من رفائيل غيريرو قبل أن يتقدم بركلة جزاء من هالاند قبل 13 دقيقة من النهاية، احتسبها الحكم بعد تدخل من أوديلون كوسونو ضد ماركو رويس.

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