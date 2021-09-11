يونايتد يتغلب على نيوكاسل في مباراة بطلها رونالدو

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين ليقود فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل 4 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 1 - صفر، وأرسنال على نوريتش سيتي بنفس النتيجة، ووولفرهامبتون على واتفورد 2 - صفر، وبرايتون على برينتفورد 1 - صفر، وتعادل ساوثهامبتون مع وست هام سلبيا.



وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، إلا أن رونالدو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيسي لينغارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبالهدفين اللذين سجلهما رونالدو في مباراة اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 676 هدفا مع الأندية المختلفة، كما رفع رصيد أهدافه مع مانشستر يونايتد فقط إلى 120 هدفا، إذ سبق له اللعب للفريق قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2009.



وهذه هي المباراة الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس الإيطالي.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وعلى ملعب "كينغ باور" فاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 62.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند ست نقاط في المركز التاسع.



وعلى استاد الإمارات، حقق فريق أرسنال أول انتصار له هذا الموسم بفوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 66.



وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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