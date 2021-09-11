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"فيفا" يتراجع عن تهديداته للأندية الإنجليزية

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جيسوس مانشستر سيتي ليفربول
من مباراة سابقة بين سيتي وليفربول

"فيفا" يتراجع عن تهديداته للأندية الإنجليزية

زيورخ - رويترز

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سيسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذين رفضوا سفر لاعبيهم القادمين من البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراغواي للمشاركة في تصفيات كأس العالم مع منتخبات بلادهم خلال العطلة الدولية الأخيرة بمشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات الدوري المحلي مطع الأسبوع الحالي بعد التخلي عن تهديد بإيقاف هؤلاء اللاعبين لخمسة أيام.

وكانت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي من بين الفرق التي لم تسمح للاعبيها المنتمين لهذه الدول بالسفر للانضمام لمنتخبات في تصفيات كأس العالم تجنبا لخضوعهم للقيود الوقائية والاحترازية المفروضة على دول القائمة الحمراء" في بريطانيا عند العودة.

وتخلت هذه الدول عن حقها في تفعيل الإيقاف على لاعبيها بعد محادثات.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان بهذا الخصوص إنه تم التوصل لهذا القرار: بناء على حسن النوايا والحوار البناء بين الفيفا والحكومة البريطانية فيما يتعلق بالعطلة الدولية المقبلة في أكتوبر.

وأرسل قادة "فيفا" والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز خطابا إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون طالبوه فيه بحل المشكلة.

وجاء في بيان "فيفا" أيضا: الآن الحكومة البريطانية مستعدة للتوصل إلى حل مع المؤسسات الثلاث.. من أجل صالح الجميع.

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