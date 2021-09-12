بوكيتينو: ميسي ونيمار جاهزان لدوري الأبطال

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي السبت.

وخرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت 4-صفر على كليرمو في الدوري بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية.

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وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا بعد الفوز الخامس في خمس مباريات في الدوري: اللاعبان عادا إلى باريس مساء الجمعة وتدربا اليوم. أنا سعيد لأنهمابحالة بدنية جيدة ولم يتعرضا لإصابات، وسيكونان مع الفريق في بلجيكا في مباراة الأربعاء.

وبدأ نيمار موسمه مع باريس ضد ستاد رانس في 29 أغسطس وهي المباراة التي استهل فيها ميسي مشواره مع الفريق عندما شارك كبديل في الشوط الثاني.