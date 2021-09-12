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توخيل: لم أفكر بترك هودسون أودوي يرحل إلى دورتموند

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هودسون أودوي تشيلسي توتنهام
أودوي ارتبط بالانتقال إلى بايرن ودورتموند

توخيل: لم أفكر بترك هودسون أودوي يرحل إلى دورتموند

لندن - د ب أ

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أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أنه لم يفكر على الإطلاق في ترك الإنجليزي الدولي، كالوم هودسون-أودوي يرحل إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي أعقاب مباراة فريقه أمام أستون فيلا، قال المدير الفني الألماني مساء السبت: كان هذا قرارا سهلا للغاية، فنحن لا يمكننا أن نترك أي لاعب ينتمي إلى أول 18 أو 19 لاعبا في القائمة، ليرحل من النادي.

وأضاف توخيل عن هودسون-أودوي (20 عاماً) الذي ثارت تكهنات قوية في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة حول إمكانية رحيله إلى دورتموند: إنه لاعب متعدد الجوانب وإنه يستطيع أن يثبت نفسه في تشيلسي.

وتابع توخيل عن لاعب الجناح الذي كان يسعى بايرن ميونخ أيضا إلى ضمه في فترة سابقة: يعرف الفريق ونحن نعرفه بشكل جيد جدا، ولهذا فلم تكن هناك أي فرصة أن نقول نعم في آخر يوم في فترة الانتقالات.

واختتم توخيل تصريحاته بالقول: ربما كان الانتقال يمثل فرصة بالنسبة لهودسون-أودوي شخصيا، لكن هذا كان شيئا غير ممكن ببساطة بالنسبة لنا ولأهدافنا.

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