تيباس: لابورتا سبب رحيل ميسي.. وبيريز يتحكم ببرشلونة

حمل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مسؤولية رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بات المتحكم بغريمه التقليدي برشلونة.

وقال تيباس في حوار صحافي مع جريدة "سبورت" الكتالونية نشر يوم الأحد: خروج ميسي أكثر ألماً بالنسبة لي من رحيل كريستيانو رونالدو قبل 3 سنوات أو حتى المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، لم يكن يستحق تلك الطريقة، وأنا مؤمن بأنه كان من المستطاع تفادي خروجه.



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وواصل: ناقشت أمر تجديد عقد ميسي مع لابورتا، يظهرون أن الأمر كان مالياً، لكني أعتقد أنه سبب آخر، ولا أقول ذلك دون دليل، بل لأنني أعرف على وجه اليقين كافة التفاصيل.

وواصل: لابورتا كان مؤيداً لصفقة بيع 10% من الحقوق لشركة "سي.في.سي" وبقي كذلك لمدة شهر وحينها كان يقول للجميع إن موضوع تجديد ميسي يسير في الطريق الصحيح، ورئيس برشلونة اتصل بي مرتين لتسريع العملية لأن ميسي كان متوتراً، واليوم يتم تحميل الرابطة مسؤولية رحيل أفضل لاعب في تاريخ برشلونة.



واستطرد: كان برشلونة سعيداً بالصفقة، لكن في آخر 72 ساعة تغير موقف النادي تماماً، إنه أمر مرتبط بمشروع دوري السوبر الأوروبي، وهذا دليل على أن فلورنتينو بيريز بات المتحكم الأول بمصير نادي برشلونة.