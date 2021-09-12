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فالنسيا يواصل انطلاقته القوية ويهزم مضيفه أوساسونا برباعية

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هدف غيديس في المباراة

فالنسيا يواصل انطلاقته القوية ويهزم مضيفه أوساسونا برباعية

مدريد - د ب أ

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قلب فريق فالنسيا تأخره بهدف أمام مضيفه أوساسونا إلى 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 2 - 1.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله جون مونكايولا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل فالنسيا أربعة أهداف عن طريق ماكسيمليانو غوميز في الدقيقة 26 واريدان هيرنانديز، لاعب أوساسونا، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 50 وغونزالو غيديس في الدقيقة 55 وعمر الديريتي في الدقيقة 73. ورفع فالنسيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، فيما توقف رصيد أوساسونا عند خمس نقاط في المركز التاسع. وفي المباراة الثانية، قلب فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه إسبانيول إلى فوز 2 - 1.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس في الدقيقة 40 وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 79، قبل أن يسجل ثوماس ليمار هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، مؤقتا، وتوقف رصيد إسبانيول عند نقطتين نقاط في المركز السادس عشر.

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