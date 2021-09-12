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محمد صلاح يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي

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فرحته بالهدف

محمد صلاح يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ

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بات النجم الدولي المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أحدث المنضمين إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة، عقب تسجيله الهدف الأول لليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد في مباراته الجارية حاليا بملعب (أيلاند رود) اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للبطولة.

وكان صلاح أحرز 98 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق الأحمر في يونيو 2017، بعدما سبق له أن سجل هدفين في المسابقة مع فريقه السابق تشيلسي، الذي لعب في صفوفه ما بين يناير 2014 ويناير 2015.

وبات صلاح، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد أربعة أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، الذي يتصدر القائمة حتى الآن، برصيد 104 أهداف.

يذكر أن هذا هو الهدف الثالث لـ(الفرعون المصري) في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له التسجيل في مرمى نوريتش سيتي وتشيلسي، متأخرا بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي البطولة، التي يتقاسمها حاليا مايكل أنطونيو وبرونو فرنانديز، لاعبي وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد على الترتيب.

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