.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميلان يهزم لاتسيو ويستمر في الانطلاقة المثالية

  • الخط
من فرحة إبراهيموفيتش بالهدف

ميلان يهزم لاتسيو ويستمر في الانطلاقة المثالية

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل ميلان انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد ميلان، الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه نابولي، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو، الذي نال خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز السادس. وافتتح رافاييل لياو التسجيل لميلان في الدقيقة 45، قبل أن يهدر زميله فرانك كيسي ركلة جزاء للفريق اللومباردي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وسرعان ما عوض ميلان ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحرز باكورة أهدافه مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.

بهذا الفوز، بعث ميلان رسالة طمأنة لجماهيره على جاهزيته التامة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، في مستهل مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
باق للأبد أم أنفلونزا عادية؟.. مصير كورونا مرهون بشرط! باق للأبد أم أنفلونزا عادية؟.. مصير كورونا مرهون بشرط!
متألقة ضاحكة.. أول صورة رسمية من زواج أصالة متألقة ضاحكة.. أول صورة رسمية من زواج أصالة
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
قشر البطيخ.. فوائد سحرية لو عرفناها لما رميناه أبداً قشر البطيخ.. فوائد سحرية لو عرفناها لما رميناه أبداً
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
زواج أصالة من شاعر عراقي يثير ضجة.. من هو فائق حسن؟ زواج أصالة من شاعر عراقي يثير ضجة.. من هو فائق حسن؟
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
دراسة خطيرة: غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
دراسة خطيرة: غير الملقحين ضد كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة
اكتشف المزيد