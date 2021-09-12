ميلان يهزم لاتسيو ويستمر في الانطلاقة المثالية

واصل ميلان انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وارتفع رصيد ميلان، الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه نابولي، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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في المقابل، توقف رصيد لاتسيو، الذي نال خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز السادس. وافتتح رافاييل لياو التسجيل لميلان في الدقيقة 45، قبل أن يهدر زميله فرانك كيسي ركلة جزاء للفريق اللومباردي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وسرعان ما عوض ميلان ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحرز باكورة أهدافه مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.

بهذا الفوز، بعث ميلان رسالة طمأنة لجماهيره على جاهزيته التامة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، في مستهل مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.