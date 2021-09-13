استبعاد كانتي من مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الاثنين أن لاعب الوسط نغولو كانتي لن يتمكن من خوض مواجهة بين حامل اللقب وزينيت سان بطرسبرغ في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى كانتي من مشكلة بالكاحل هذا الموسم واستبدل بين الشوطين أمام ليفربول قبل فترة التوقف الدولية حين عادت الإصابة وغاب عن تصفيات كأس العالم مع فرنسا.

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وكان توخيل يتمنى عودة كانتي أمام زينيت لكنه يتوقع لحاق لاعب الوسط (30 عاما) بزيارة إلى ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا قبل اللقاء في ستامفورد بريدج غدا الثلاثاء: خاض نغولو حصتين تدريبيتين أمس واليوم لكن مباراة دوري الأبطال جاءت مبكرة جدا بالنسبة له.



وأضاف: لن نخاطر به في هذه المرحلة من الموسم وسيتدرب معنا يوم الجمعة للاستعداد تماما لمباراة توتنهام.



كما أشار المدرب الألماني إلى غياب المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي يواصل التعافي من إصابة بالكاحل.