برشلونة يفقد مهاجمه لفترة طويلة

أعلن برشلونة يوم الاثنين أن المهاجم مارتن بريثويت سيغيب لفترة طويلة عن اللعب لخضوعه لجراحة بالركبة في ضربة جديدة للنادي الإسباني.

وبدأ مهاجم الدنمرك أساسيا في كل المباريات الثلاث لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم وسجل هدفين في الفوز 4-2 على ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية لكنه أصيب في الركبة خلال الفوز 2-1 على خيتافي يوم 29 أغسطس.

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وغاب عن تشكيلة الدنمارك في تصفيات كأس العالم ليبقى في برشلونة وقال النادي في بيان إنه اختار الخضوع لجراحة لعدم الاستجابة للعلاج.

ومن المتوقع غياب بريثويت (30 عاما) لمدة بين ثلاثة وأربعة أشهر كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وسيصدر برشلونة تقريرا طبيا عن حالته بعد الجراحة.



وتزيد الإصابة مشاكل برشلونة الهجومية إذ ينتظر الوافد الجديد سيرجيو أغويرو خوض مباراته الأولى بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق الشهر الماضي.



وعلى الأرجح لن يشارك اللاعب الأرجنتيني حتى منتصف أكتوبر كما أن الصاعد أنسو فاتي ينتظر العودة بعد خضوعه لجراحة في الركبة في الموسم الماضي.



وتعاقد برشلونة مع المهاجم لوك دي يونغ على سبيل الإعارة من إشبيلية في اليوم الأخير لفترة الانتقالات بينما سمح لأنطوان غريزمان بالعودة إلى أتلتيكو مدريد معارا.



ويبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حين يستضيف بايرن ميونيخ الذي سحق الفريق الكاتالوني 8-2 في دور الثمانية في أغسطس 2020.