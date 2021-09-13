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بنزيمة: اللعب أمام جماهير ريال مدريد كان غريباً

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بنزيمة
بنزيمة أحرز "هاتريك" في شباك سلتا فيغو

بنزيمة: اللعب أمام جماهير ريال مدريد كان غريباً

العربية.نت

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اعترف الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني أن اللعب أمام جماهير ناديه يوم الأحد في مباراة سلتا فيغو كان غريباً، مشيراً إلى أنه يحظى بدعم كبير داخل النادي.

وسجل بنزيمة ثلاثية في فوز ريال مدريد 5-2 على سلتا فيغو، في أولى مباريات النادي العاصمي على ملعبه سانتياغو برنابيو منذ مارس 2020، إذ خاض الفريق الأبيض ما تبقى مباريات من موسم 2019-2020 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وكذلك الموسم الماضي كاملاً.

وقال بنزيمة عقب الفوز: أشعر بحال جيدة وأحظى بدعم المدرب ورئيس النادي واللاعبين والجماهير.

وأضاف: إنها ليلة استثنائية لنا مع الجماهير والأجواء هنا. اللعب أمام الجماهير كان غريبا قليلا لكنها كانت خلفنا. كنا بحاجة إلى دعمها ومنحتنا كل شيء اليوم.

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