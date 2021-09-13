رئيس بايرن السابق يستبعد استمرار هالاند في ألمانيا

استبعد كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، انتقال إيرلينغ هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند إلى بايرن أو استمراره في الدوري الألماني في العام المقبل.

وقال رومينيغه في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية يوم الاثنين بشأن متطلبات هالاند (21 عاما) فيما يتعلق بالراتب: لا أعتقد أن الأمر سيكون مقبولا بالنسبة لأي ناد في البوندسليغا، ولن يكون مقبولا حتى بالنسبة لبايرن.

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وأضاف: هالاند لا يتوقف عن التسجيل وهناك أندية في قائمة انتظار تحاول الحصول على خدماته. سنشهد مزادا فعليا.

ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل بمقابل يقل بشكل كبير عن القيمة السوقية الحالية للاعب.

وقال رومينيغه إن بعض المبالغ المدفوعة هذا الصيف من رسوم انتقال وأجور تعد "غير مفهومة"، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".