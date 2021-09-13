روما يخطف فوزاً قاتلاً أمام ساسولو في مباراة مورينيو "الألف"

واصل روما انتصاراته المتتالية مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما تغلب على ضيفه ساسولو 2 - 1 في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، احتفل البرتغالي جوزيه مورينيو بأفضل طريقة بمباراته الألف كمدرب، وذلك بعدما حقق فريقه الجديد روما فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه ساسوولو 2-1 بهدف قاتل للبديل ستيفان الشعراوي من تسديدة قوسية رائعة (1+90)، في لقاء تقدم خلاله نادي العاصمة بواسطة بريان كريستانتي بعدما وصلته الكرة من ركلة حرة نفذها أرضية لورنتسو بيليغريني (37).

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لكن ساسولو، القادم من فوز وتعادل في المرحلتين الأوليين، رد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة الصربي فيليب دوريتشيتش إثر لعبة فنية جميلة ومن ثم تمريرة في منطقة الجزاء لدومينيكو بيراردي (57).

وواصل أودينيزي بدايته الواعدة ونال نقطته السابعة بفوز ثانٍ مقابل وتعادل، وذلك بانتصاره القاتل أيضاً مضيفه سبيزيا بهدف وحيد سجله البديل الألماني لازار ساماردجيتش في الدقيقة 89، وذلك بعدما دخل الملعب في الدقيقة 81. ورفع أودينيزي رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف إنتر.