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ريال مدريد يفقد خمسة لاعبين أمام إنتر

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ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام سيلتا فيغو

ريال مدريد يفقد خمسة لاعبين أمام إنتر

مدريد - رويترز

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خرج غاريث بيل من تشكيلة ريال مدريد في مواجهة خارج أرضه أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستُبعد بيل من فوز ريال 5-2 على ضيفه سيلتا فيغو في دوري درجة الأولى الإسباني أمس الأحد بعد إصابته في مران وسيغيب عن الرحلة إلى ميلان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيل أصيب في عضلات الفخذ الخلفية وليس من المتوقع عودته للعب حتى أكتوبر ليغيب عن مباراتين بدوري الأبطال وأربع مباريات بالدوري المحلي. ورفض ممثلو بيل التعليق.

وسجل المهاجم ثلاثية خلال فوز ويلز 3-2 خارج أرضها على روسيا البيضاء بتصفيات كأس العالم هذا الشهر وبدأ أساسيا خلال التعادل بدون أهداف مع استونيا يوم الأربعاء.

وبدأ بيل، الذي يخوض العام الأخير بعقده مع ريال وقضى الموسم الماضي معارا إلى توتنهام هوتسبير، أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم وسجل في التعادل 3-3 مع ليفانتي الشهر الماضي.

وسيعود المدافع النمساوي ديفيد ألابا إلى تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد غيابه عن مباراة سيلتا بسبب الإصابة بينما يستمر غياب لاعب الوسط توني كروس والظهيرين فيرلان مندي ومارسيلو، بالإضافة إلى داني سيبايوس.

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