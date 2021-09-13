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ريال مدريد يقلب خسارته إلى خماسية في مرمى سلتا فيغو

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بنزيمة سجل ثلاثية

ريال مدريد يقلب خسارته إلى خماسية في مرمى سلتا فيغو

مدريد - د ب أ

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سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه سلتا فيغو 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز فالنسيا على أوساسونا 4 - 1، وأتلتيكو مدريد على إسبانيول 2 - 1، وريال سوسييداد على قادش 2 - صفر.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة الرابعة، وتعادل كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 24، ثم أضاف سلتا فيغو الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق فرانكو سيرفي لينتهي الشوط الأول بتقدم سلتا فيغو 2 - 1. وفي الشوط الثاني سجل بنزيمة الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 46، ثم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 55، ثم أضاف إدواردو كامافينغا الهدف الرابع للريال في الدقيقة 72، قبل أن يسجل بنزيمة هدفه الثالث (هاتريك) والخامس للريال في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فالنسيا، الوصيف ، وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث. في المقابل توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

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