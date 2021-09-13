سولشاير يخطط لتنظيم مشاركة رونالدو مع يونايتد

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سينظم وبكل دقة مشاركة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (36 عاما) مع الفريق مع الحرص على تحقيق اندماجه مع التشكيلة.

وعاد البرتغالي رونالدو مؤخرا لناديه السابق بعد غياب استمر 12 عاما وفي مباراته الأولى مع زملائه الجدد السبت الماضي أحرز هدفين في فوز فريقه الكبير 4-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويوم الثلاثاء سيلتقي مانشستر يونايتد مع يانج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وقال سولشاير إنه لا يستبعد إمكانية عدم إشراك رونالدو في هذه المواجهة.

وأضاف المدرب النرويجي: ليس من المستحيل استبعاده من التشكيلة، عمره 36 عاما وغرينوود عمره 19 عاما ولابد لي من تنظيم مشاركة هذين اللاعبين على حد سواء.

وزاد سولشاير: بالنسبة لكريستيانو فهو يهتم كثيرا بنفسه ولذا فأنا أعرف أنه سيتعافى سريعا كما أنه تدرب استعدادا للموسم، وبالطبع نحن نهتم بتجهيز الجميع للمشاركة واللعب وبتجهيزه هو شخصيا للمشاركة واللعب طوال 90 دقيقة.

ويتقاسم يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وليفربول برصيد 10 نقاط لكل فريق بعد أول أربع جولات من الموسم وسيحل ضيفا في الجولة المقبلة على وست هام يونايتد اللندني الأحد القادم.