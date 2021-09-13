.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كومان: لابورتا حرمني صلاحياتي.. وعملي أنقذ برشلونة

  • الخط
كومان
العلاقة بين كومان ورئيس النادي لم تتحسن

كومان: لابورتا حرمني صلاحياتي.. وعملي أنقذ برشلونة

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد الهولندي رونالد كومان أن العمل الذي يقدمه في منصب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم له أهمية بالغة في إنقاذ الفريق لكن علاقته برئيس النادي جوان لابورتا لم تتحسن بشكل تام.

وشهد برشلونة تراجعا خلال الموسم الأول لكومان في تدريب الفريق، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج باللقب كما خرج من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتفاقمت مشكلات برشلونة بشكل أكبر في أغسطس الماضي حيث يعاني من صعوبات مالية وعلاقة معقدة مع رابطة الدوري، وقد رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن الفريق في صفقة انتقال حر واضطر عدة لاعبين للتنازل عن جزء من الرواتب للسماح بإبرام صفقات جديدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من العلاقة الهشة بين كومان ولابورتا، يستمتع المدرب الهولندي بالفترة التي يقضيها في قيادة الفريق بل ويتطلع إلى توقيع عقد جديد محتمل.

وقال كومان في تصريحات لقناة "إن.أو.إس" الهولندية : تحسنت شيئا ما العلاقة مع لابورتا. لكن عندما تدع الأمور تتفاقم شيئا ما ولا تكون واضحا فيما يتعلق بمستقبل المدرب، فإنك تواجه التكهنات.

وأضاف: في الأسبوع الماضي، تردد شيئ أيضا في الإعلام، أعتقد أنه ليس صحيحا. وهذا يشير مجددا إلى أن المدرب ليس لديه الصلاحيات الكاملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
العربية ترصد مظاهر التأهب العسكري الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
اكتشف المزيد