لابورتا عن تيباس: لديه هوس "إلى حد المرض" ببرشلونة

رد جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة على هجوم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم واصفا الأخير بالمهووس بالنادي الكتالوني.

وقال تيباس في وقت سابق أن برشلونة هو من تسبب برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه مضيفا بأن النادي الكتالوني بات يتبع تعليمات غريمه ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

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وقال تيباس لقناة نادي برشلونة: تيباس دائما يبحث عن المواجهة والصدامات بدلا من أن يبحث عن التناغم والتفاهم، لديه مرض الهوس بإلحاق الأذى ببرشلونة وقيمه ولكن نحن الكتالونيين نعلم ذلك.

وأضاف لابورتا: في برشلونة جميع الأعضاء منتخبون ولن يمح لأي شخص حتى وإن كان من الرابطة أن يملي على النادي، كما أن رحيل ميسي كان بسبب تيباس بعد أن وضع النادي في وضع اقتصادي صعب، وعليه أن ينظر إلى البطولات الأخرى التي كانت أكثر مرونة استطاعت الحفاظ على نجومها.

واختتم لابورتا: برشلونة لن يسمح لتيباس بأن يمتلك النادي أو أن يتبع الفريق خططه ومشاريعه الشخصية كخطة النقل التلفزيوني الذي تجعل الأندية مديونة لمدة 50 عاما.