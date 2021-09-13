ناغلسمان: برشلونة لن يكون "أسوأ" مما كان عليه سابقاً

يتوقع جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني في المباراة المقررة بين الفريقين على ملعب كامب نو الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ناغلسمان في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي يوم الاثنين: لم يعد لديهم عنصرا هائلا مثل ميسي، لكن لديهم لاعبين آخرين قادرين على إحداث الفارق، لكن نحن مستعدون لكل شيء. لا أؤيد الرأي الذي يقول إنهم في حال أسوأ بكثير الآن. على أي حال، نحن بالتأكيد نرغب في حصد ثلاث نقاط.

مادة اعلانية

وكان بايرن ميونخ قد حقق انتصارا ساحقا على برشلونة 8 - 2 في دور الثمانية بالبطولة الأوروبية في 2020 وواصل مشواره حتى توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وقال ناغلسمان إن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحا للمشاركة في مباراة الثلاثاء، علما بأن المهاجم البولندي كان ضمن الاحتياطيين في المباراة أمام لايبزيغ يوم السبت كإجراء وقائي بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

وتعرض سيرج غنابري لإصابة في الظهر خلال المباراة التي انتهت بالفوز على لايبزيغ 4 - 1، لكنه سيسافر برفقة الفريق إلى إسبانيا رغم عدم مشاركته في كامل التدريبات يوم الاثنين.

وعاد كينغسلي كومان اليوم إلى تدريبات بايرن بعد التعافي من مشكلة في ربلة الساق لكن ناغلسمان قال إنه لن يكون ضمن خياراته للتشكيل الأساسي، وهو ما يرجح مشاركة جمال موسيالا أساسيا.