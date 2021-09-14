السنغالي ديمبا با يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن ديمبا با مهاجم تشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق اعتزال لعب كرة القدم على مستوى المحترفين بعد مسيرة استمرت 16 عاما.

وسجل با 14 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد مع تشيلسي قبل الانتقال إلى تركيا، وأحرز هناك لقب الدوري مرتين، بواقع مرة مع بشيكتاش في 2016-2017، ومرة أخرى مع باشاك شهر في 2019-2020.



وكتب با على تويتر يوم الاثنين : بقلب مليء بالامتنان، أعلن انتهاء مسيرتي في الملاعب. ما أجمل هذه الرحلة. بعيدا عن كل العرق والدموع، فلقد منحتني كرة القدم الكثير من المشاعر الرائعة.

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وأضاف اللاعب البالغ عمره 36 عاما: بدءا من ولع المشجعين والضجة القادمة من المدرجات بعد كل هدف، إلى علاقتي مع زملائي داخل الملعب وخارجه، فهذا سيبقى إلى الأبد في عقلي وقلبي.

وشارك با، الذي قضى فترتين في شنغهاي شينهوا الصيني، في 22 مباراة مع منتخب السنغال لكنه لم يعد يرتبط بفريق منذ رحيله عن لوغانو السويسري الشهر الماضي.