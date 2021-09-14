إنزاغي يطلب من إنتر نسيان معاناته الأوروبية

دعا سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان فريقه يوم الثلاثاء إلى نسيان معاناته السابقة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستهل مشوارا جديدا أمام ريال مدريد.

وأخفق بطل إيطاليا في عبور دور المجموعات في آخر ثلاثة مواسم وتذيل الترتيب بشكل مهين العام الماضي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي خلف ريال مدريد وبروسيا مونشنغلادباخ وشاختار دونيتسك.

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وأوقعت القرعة مجددا فريق المدرب إنزغي مع اثنين من هذه الفرق في المجموعة الرابعة هذا الموسم وهما ريال مدريد وشاختار إضافة إلى شريف تيراسبول من مولدوفا.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي: ما حدث قد حدث وأصبح من الماضي ومن بينه الموسم الماضي. لدينا فرصة عظيمة لكتابة التاريخ في الوقت الحاضر، إنها مجموعة صعبة لكننا نرغب في التأهل.

وواصل: لم يبلغ إنتر أدوار خروج المغلوب منذ 2011 لذا سنبدأ من الغد في العمل للوصول إلى هذا الهدف.

وقاد إنزاغي لاتسيو لبلوغ دور الستة عشر لدوري الأبطال الموسم الماضي قبل انضمامه إلى إنتر، وسيواجه الآن معركة خططية كبيرة في ملعب سان سيرو حيث يلتقي مع ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وقال إنزاغي: خضت كمدرب ما يقرب من 50 مباراة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وبالطبع خاض أنشيلوتي مباريات أكثر مني لكننا سنحاول الاستعداد بأفضل صورة ممكنة.

وختم: أنشيلوتي واحد من أكثر المدربين نجاحا في التاريخ. تبادلنا أطراف الحديث في السابق. من الرائع دوما مناقشة أمور كرة القدم معه. سيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا.