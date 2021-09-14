إيفرتون يقلب الطاولة على بيرنلي

قلب إيفرتون تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه بيرنلي، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم بن مي لفريق بيرنلي في الدقيقة 53، قبل أن يدرك مايكل كين التعادل لصالح إيفرتون في الدقيقة 60.

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وفي الدقيقة 65 أضاف أندروس تاونسيند الهدف الثاني لإيفرتون، قبل أن يسجل ديماري جراي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ورفع إيفرتون رصيده إلى عشر نقاط،، متساويا مع المتصدر مانشستر يونايتد وصاحب المركز الثاني تشيلسي والثالث ليفربول في رصيدالنقاط، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الثلاثي المذكور.

على الجانب الأخر تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة فقط في المركز الثامن عشر.