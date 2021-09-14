بيليه يغادر العناية المركزة خلال يومين

أكدت ابنة بيليه أن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيغادر العناية المركزة في المستشفى بعد يوم واحد أو يومين مع استمراره تعافيه من الخضوع لجراحة.

ويرقد اللاعب السابق البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون هذا الشهر.

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وكتبت كيلي ناسيمينتو ابنة بيليه عبر "إنستغرام": إنه يتعافى بشكل جيد عقب الجراحة. لا يشعر بألم وهو في حالة جيدة.. إنه سينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين ثم سيعود إلى المنزل.

وأضافت: إنه قوي ومثابر، وسيجتاز ذلك بدعم ورعاية الفريق الرائع في أينشتاين وكل الحب والطاقة المرسلة إليه من العالم.

وأعلن المستشفى يوم الجمعة الماضي أن بيليه يتعافى بشكل جيد.

وعانى بيليه من مشكلات أعلى الساق في السنوات الماضية ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.