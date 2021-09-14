رونالدو يبدأ مشواره الأوروبي مع يونايتد بخسارة مفاجئة

أفسد فريق يونغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب الفريق السويسري على مانشستر 2 - 1 يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات دور المجموعات.

وعلى ملعب "سويس وانكدورف" بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

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ورفع برونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفا في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية، وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009 الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون وان بيساكا من صفوف الفريق، واستغل يونغ بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز 2 - 1 ليونغ بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة إثر خطأ فادح من جيسي لينغارد.

وأحرز يونغ بويز بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة التي تشهد الثلاثاء لقاء فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي.