ميسي ضمن قائمة باريس المسافرة إلى بلجيكا

انضم ليونيل ميسي ونيمار إلى تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة مضيفه كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد أن غاب هذا الثنائي عن مباراة مطلع الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عقب عودتهما من اللعب مع منتخبي بلديهما.

وشارك الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار في تصفيات كأس العالم يوم الخميس الماضي وعادا في وقت متأخر إلى باريس يوم الجمعةK وغاب الثنائي عن الانتصار 4-صفر على كليرمو الوافد الجديد في اليوم التالي.

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وسيغيب أنخيل دي ماريا عن التشكيلة المؤلفة من 22 لاعبا بعد أن عاقب الاتحاد الأوروبي "يويفا" الجناح الأرجنتيني بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب مخالفة ضد فرناندينيو في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وتأجلت مشاركة قلب الدفاع سيرجيو راموس مرة أخرى إذ لم يتعاف اللاعب الإسباني تماما من إصابة في الفخذ كما استبعد لاعب الوسط ماركو فيراتي من التشكيلة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال اللعب مع منتخب بلاده إيطاليا.