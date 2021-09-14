.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميسي ضمن قائمة باريس المسافرة إلى بلجيكا

  • الخط
ميسي باريس
ميسي شارك في مباراة واحدة مع باريس منذ انتقاله إليه الشهر الماضي

ميسي ضمن قائمة باريس المسافرة إلى بلجيكا

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انضم ليونيل ميسي ونيمار إلى تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة مضيفه كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد أن غاب هذا الثنائي عن مباراة مطلع الأسبوع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عقب عودتهما من اللعب مع منتخبي بلديهما.

وشارك الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار في تصفيات كأس العالم يوم الخميس الماضي وعادا في وقت متأخر إلى باريس يوم الجمعةK وغاب الثنائي عن الانتصار 4-صفر على كليرمو الوافد الجديد في اليوم التالي.

وسيغيب أنخيل دي ماريا عن التشكيلة المؤلفة من 22 لاعبا بعد أن عاقب الاتحاد الأوروبي "يويفا" الجناح الأرجنتيني بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب مخالفة ضد فرناندينيو في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وتأجلت مشاركة قلب الدفاع سيرجيو راموس مرة أخرى إذ لم يتعاف اللاعب الإسباني تماما من إصابة في الفخذ كما استبعد لاعب الوسط ماركو فيراتي من التشكيلة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال اللعب مع منتخب بلاده إيطاليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد