ميلان يحاول السير على نهج ليفربول

أكد باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن فريقه ملتزم بمشروع طويل الأمد في محاولة للسير على نهج ليفربول الإنجليزي.



ويستعد ميلان للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مارس 2014، حينما يلتقي يوم الأربعاء مع ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط في أخر 12 مباراة بدور المجموعات على استاد أنفيلد.



ويسير ميلان بخطى ثابتة في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، إذ فاز في أول ثلاث مباريات هذا الموسم ليقتسم الصدارة مع روما ونابولي.



وقال سكاروني لمحطة "راي" الإذاعية يوم الاثنين: الأولوية هي العودة لدوري أبطال أوروبا ، ميلان ينبغي أن يتواجد بها دائما .



وأضاف: إذا أمكننا القيام بما هو أفضل سنكون سعداء ، الهدف هو احتلال المركز الرابع على الأقل، إذا أنهينا المهمة في المركز الأول سأكون سعيدا .



وأشار: ستيفانو بيولي صنع مزيجا مثاليا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة ، بنى فريقا حقيقيا يجيد المغامرة والمتعة ، المدرب لم يكن أبدا على الهامش، معا لدينا مشروع طويل الأمد منذ اليوم الأول .

وأكد: لا يمكنني أن أنسى أننا سنلعب يوم الأربعاء في ليفربول ، النادي الذي يحصل على 100 مليون يورو من عائدات بيع التذاكر بينما نحصل نحن على 35 مليون يورو .



وختم بالقول: أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي في حاجة إلى ملاعب جديدة يكون بإمكانها الوصول بنا إلى مصاف الأندية الأوروبية ، وإلا فإن الجماهير عليها أن تتقبل الأداء الذي لا يضاهي المستوى الأوروبي .

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