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أليغري: يوفنتوس ما زال يبحث عن إيقاعه

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أليغري
أليغري قاد يوفنتوس إلى الفوز 3-0 على مالمو السويدي

أليغري: يوفنتوس ما زال يبحث عن إيقاعه

تورينو - رويترز

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أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه لا يزال يحاول العثور على إيقاعه بعد بداية صعبة للموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحصد يوفنتوس نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات في الدوري لكنه انتصر 3-صفر في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مالمو السويدي يوم الثلاثاء.

وقال أليغري إن الوافد الجديد مانويل لوكاتيلي يحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق، بينما يكافح رودريغو بنتانكور وأدريان رابيو لإستعادة أفضل مستوياتهما.

وأضاف أليغري الذي عاد لتدريب يوفنتوس لفترة ثانية في مايو: لن نسمح لثلاث نتائج سلبية بالتأثير على معنوياتنا. لا يمكننا الحكم على جودة أي لاعب من خلال انتصارات أو تعادلات الفريق فقط.

وواصل: كان الفوز أمس مهما جدا لأنه وضعنا في موقف جيد في المجموعة. يتمتع الفريق بالاستقرار منذ بداية التدريبات. بالطبع كلما قضى اللاعبون المزيد من الوقت مع بعضهم البعض يزيد الانسجام بينهم.

وختم: نحن في بداية الموسم ويجب أن نتطور من يوم إلى آخر. تحسن الأداء فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة لكننا نحتاج إلى تطور أكبر في جوانب أخرى.

ويحتل يوفنتوس المركز 16 وسيستضيف ميلان في الدوري يوم الأحد.

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