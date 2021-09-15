باريس يثق ببقاء مبابي.. ويرفض تصرفات ريال مدريد

يثق ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم سيمدد عقده مع النادي في نهاية الموسم، مشيراً إلى أن تقديم ريال مدريد عرضه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الماضي لم يعجبه



وسعى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي للحصول على خدمات مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو العام المقبل لكن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي رفض العرض قائلا إنه يبتعد كثيرا عن القيمة الفعلية لمبابي حاليا.



وقال ليوناردو لمحطة "كانال بلوس" التلفزيونية: أعتقد أنه سيبقى. إنه الشيء الوحيد الأقرب للحدوث. لم نفكر مطلقا في اللعب بدون كيليان. تصرفات ريال مدريد لم تعجبنا.



وواصل: أوضحنا موقفنا بشأن عرض ريال مدريد. لم يكن هذا العرض كافيا من وجهة نظرنا. إنه أقل مما دفعناه‭‬.



ويقدم مبابي عروضا رائعة هذا الموسم ومن المتوقع أن يلعب أساسيا يوم الأربعاء أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى جوار ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان الشهر الماضي، ونيمار.



وأضاف ليوناردو: لا أتوقع رحيل كيليان في نهاية هذا الموسم. العلاقة التي تربط مبابي مع النادي قوية ولا أعتقد أن أي شخص في سان جيرمان يخطط للمستقبل بدون وجوده معنا.

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