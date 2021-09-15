بقيادة كومان.. رقم سلبي يسجل للمرة الأولى في تاريخ برشلونة

فشل برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء بتسديد أي كرة تجاه مرمى ضيفه بايرن ميونخ في مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي الكتالوني التي يعجز فيها لاعبوه بتهديد مرمى المنافس بشكل مباشر.

وخسر برشلونة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا 3-0 أمام بايرن ميونخ عبر توماس مولر وثنائية المهاجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي ليقبع في مؤخرة ترتيب مجموعته التي تضم دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي.

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ولم يستطع برشلونة تسديد أي كرة تجاه مرمى مانويل نوير طوال 90 دقيقة، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ النادي الفائز بالبطولة المرموقة 5 مرات سابقة.

ولم تتوقف مشاكل برشلونة عند هذا الحد، بل إنه تلقى خسارته الثالثة على التوالي في ملعب "كامب نو" الذي بقي عصياً على الخصوم في البطولة الأوروبية بين عامي 2013 وحتى 2020.

وخسر برشلونة 3-0 أمام يوفنتوس الإيطالي في مباراة دور المجموعات بالنسخة الماضية، وأتبع ذلك بسقوط مدوِ أمام باريس سان جيرمان 4-1 في ذهاب ثمن نهائي ذات النسخة، قبل خسارته يوم الثلاثاء أمام بايرن 3-0.