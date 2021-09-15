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زلزال بايرن في "كامب نو" يهز كاتالونيا

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ليفاندوفسكي بايرن برشلونة
ليفاندوفسكي تلاعب بالدفاع قبل تسجيل الهدف الثالث

زلزال بايرن في "كامب نو" يهز كاتالونيا

برشلونة - د ب أ

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تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني 3 - صفر يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم بايرن عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بعدما تلاعب بدفاع الفريق الكتالوني قبل أن يهز الشباك.

وجاءت هذه الخسارة بعد ما يزيد عن عام من خسارة برشلونة التاريخية أمام بايرن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا شهر أغسطس 2020، والتي خسر فيها الأول بثمانية أهداف مقابل هدفين في أكبر هزيمة أوروبية للنادي الكتالوني عبر تاريخه.

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