كاراغر: صلاح أسطورة لا يحظى بالتقدير في ليفربول

يرى جيمي كاراغر مدافع ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، مشيراً إلى أن المهاجم الهداف أصبح ضمن أفضل النجوم الذين ارتدوا القميص الأحمر عبر تاريخه.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي بعد كل من الإنجليزيين ألان شيرر وهاري كين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والفرنسي تييري هنري بعد وصولهم للرقم نفسه في عدد مباريات أقل من الهداف المصري، الذي هز شباك ليدز الأسبوع الماضي ليحتفل بمئويته الأولى مع النادي الشمالي.



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وخلال تحليله لإحدى مباريات ليفربول أوضح كاراغر بأن المصري يستحق بأن يكون من بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، بعد أن انتشرت أنباء عن رغبة مهاجم منتخب مصر بأن يصبح راتبه نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا في مفاوضات تجديد عقده مع "الريدز".



وقال كاراغر في تصريحاته التي عرضتها شبكة "سكاي سبورتس": ترى بعض اللاعبين يحصلون على عوائد مالية كبيرة وأتمنى لهم التوفيق، وصلاح يستحق مثل ذلك وأرجو بأن يتم التجديد معه قريبا لأني أعتقد أنه مازال بإمكانه اللعب لثلاثة أو أربعة أعوام، فهو لا يتعرض للإصابات وينهي كل موسم هدافا للفريق.



واستطرد كاراغر، ثاني أكثر لاعب ارتدى قميص ليفربول عبر التاريخ قائلا عندما تنظر إلى تشكيلة ليفربول التاريخية فإنك ترى ألان هانسين وغرايم سونيس وجون بارنز وستيفن جيرارد وأيان راش وكيني دالغليش، وصلاح سيكون أحدهم في هذه التشكيلة عندما تنتهي مسيرته مع ليفربول ولا أشك في ذلك أبدا.





وشبه كاراغر انضباطية صلاح برونالدو قائلا: عندما يبلغ اللاعبون سن 29 أو 30 ونتحدث عن كريستيانو رونالدو ذو الـ36 عاما كيف يحافظ على نفسه، وصلاح بالنسبة لي احترافي مثل البرتغالي، يهتم بصحته وجسده لذلك أعتقد أنه مازال يستطيع اللعب لمدة طويلة.