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كومان يتقبل الهزيمة.. ويكشف الفارق بين برشلونة وبايرن

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كومان ناغلسمان سيرجي روبرتو
برشلونة لم يسدد أي كرة تجاه مرمى بايرن

كومان يتقبل الهزيمة.. ويكشف الفارق بين برشلونة وبايرن

برشلونة - رويترز

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تقبل رونالد كومان مدرب برشلونة خسارة ناديه 3-صفر على أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء وقال إنه يجب على المشجعين التحلي بالواقعية بالنظر لمستوى الفريق.

وسجل توماس مولر الهدف الأول بتسديدة أبدلت اتجاهها، ليتقدم بايرن بشكل مستحق، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي هدفين عقب الاستراحة، ليتفوق بطل ألمانيا مجددا على برشلونة بعدما انتصر 8-2 على النادي ذاته في أغسطس من العام الماضي.

وأشار المدرب الهولندي إلى مشكلة الإصابات في برشلونة في ظل غياب المهاجمين عثمان ديمبلي وأنسو فاتي ومارتن بريثويت وسيرجيو أغويرو، إلى جانب مشاركة جوردي ألبا رغم شعوره بالمرض قبل اللقاء.

وقال كومان في مؤتمر صحفي: يجب التحلي بالواقعية في الحياة. أظهر لاعبونا الشبان أننا نملك مستقبلا. سيعود الكثير من اللاعبين من الإصابة وهذا هو ما عليه الأمر، نعرف أننا نفتقد عددا كبيرا من اللاعبين في الهجوم، ويجب أن ننتظر عدة أسابيع حتى نملك المزيد من البدائل والسرعة في الأمام، لا أريد البحث عن أعذار لكن كل شخص يعرف المشكلات لدينا مع غياب لاعبين.

ولم يسدد برشلونة أي كرة على المرمى على مدار 90 دقيقة، وفي الوقت الذي أشرك فيه بايرن بعض البدلاء أصحاب الخبرة مثل سيرجغجنابري وكينغسلي كومان، أشرك كومان ثلاثة شبان بحثا عن التعويض.

وقال كومان: من الصعب جدا اللعب أمام فريق مثل بايرن عندما لا تملك السرعة اللازمة في الهجوم. يجب علينا قبول ذلك وسنواصل العمل. ويجب علينا أن ندرك اسم الفريق المنافس.

وأضاف: حتى تلحق الضرر بفريق مثل بايرن يجب أن تكون في قمة مستواك، ويجب الاعتراف عندما يكون المنافس أفضل، لكني أشعر ببعض الملل من تكرار الحديث عن الأمر ذاته. في غضون أسابيع قليلة سيكون الفريق مختلفا لأننا سنملك المزيد من اللاعبين المتاحين وسنكون أجهز.

وواصل: بايرن من بين الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال، ونحن حاليا نعاني من مشكلات. لم نكن محظوظين بعض الشيء في لقطة الهدف الأول، لكن في الشوط الثاني أثبت المنافس أنه الطرف الأفضل حاليا.

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