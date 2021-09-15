لابورتا بعد ثلاثية بايرن: أنا محبط ومنزعج

طالب خوان لابورتا رئيس برشلونة جماهير النادي بالصبر بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه 3-صفر من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مضيفا أنه توقع بداية صعبة للموسم.



وقال لابورتا في فيديو عبر حسابه بـ "تويتر": أنا محبط ومنزعج بنفس القدر مثلكم وأود أن أقول إن ما يحدث كان من المواقف التي توقعناها وأطالبكم بالصبر وبالاستمرار في تشجيع نادينا.



واختير لابورتا رئيسا للنادي الكاتالوني للمرة الثانية في مارس بأغلبية ضخمة عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو العام الماضي لتجنب اقتراع بسحب الثقة.



لكن لابورتا واجه بداية صعبة لفترته إذ أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني كما غادر الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني رغم أن رئيس برشلونة تعهد بشكل متكرر ببقاء النجم الأرجنتيني.



وشكلت هزيمة الأمس من بايرن ضربة جديدة لبرشلونة رغم أن المدرب رونالد كومان والمدافع جيرار بيكي لم يظهرا اندهاشا بعد الهزيمة.



وأشار لابورتا في مرات عديدة إلى الأزمة المالية لبرشلونة وكشف الشهر الماضي أن ديون النادي تبلغ 1.35 مليار يورو. لكنه تعهد بأن ينهض النادي مجددا خلال وقت قريب.



وتابع: أطلب منكم الثقة بنا، الأشخاص الذين يديرون النادي، نحتاج إلى ثقتكم وصبركم وعدم التشكيك في أننا سنتخطى هذا الموقف.

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