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ليفاندوفسكي يشيد بناغلسمان.. ولا يرى مشكلة في عمره

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ليفاندوفسكي بايرن برشلونة
روبرت أحرز هدفين في شباك برشلونة

ليفاندوفسكي يشيد بناغلسمان.. ولا يرى مشكلة في عمره

ميونخ - د ب أ

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أشاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالعمل مع المدرب الجديد للنادي البافاري يوليان ناغلسمان وذلك عقب الفوز العريض على برشلونة الإسباني 3-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية يوم الأربعاء ، قال البولندي الدولي الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم: التواصل بين الجهاز الفني والفريق جيد جدا، ويوليان لديه فكرة محددة وخطة لتكتيكاته.

ولا يرى ليفاندوفسكي (33 عاماً) مشكلة بأن ناغلسمان أكبر منه بعام واحد فقط، وأضاف: المهم أنه قادر على إقناع الفريق وأننا نسير معا في اتجاه واحد.

وقال ليفاندوفسكي إنه يشعر بأن حالته البدنية أفضل من أي وقت مضى، وزاد: أنا على يقين بأنني أستطيع أن ألعب لأربعة أعوام أخرى على الأقل، وبعد ذلك سأنظر كيف تسير الأمور معي ولأي مدة أستطيع أن أواصل مشواري.

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