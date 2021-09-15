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مدرب دورتموند: هالاند أمامه فرصة للمزيد من التحسن

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هالاند
هالاند بدأ الموسم الحالي بشكل قوي

مدرب دورتموند: هالاند أمامه فرصة للمزيد من التحسن

دورتموند - رويترز

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أشاد ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند بمهاجمه إرلينغ هالاند بسبب البداية الرائعة للموسم، لكنه قال إن الدولي النرويجي لا يزال أمامه فرصة لمزيد من التحسن.

وأصبح هالاند من أبرز لاعبي دورتموند منذ انضمامه من سالزبورغ النمساوي في 2020 وسجل ثمانية أهداف، وصنع أربعة في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال روزه إن هالاند البالغ عمره 21 عاما يعرف جيدا ما يحتاجه للتطور، ويعمل بالفعل من أجل تعزيز قدراته.

وأضاف قبل مباراة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام بشكتاش: إنه لاعب ممتاز وكلنا يعرف ذلك. يعلم أن لديه مساحة للتطور والتحسن.

وواصل: بالنسبة لضربات الرأس، أظهر هالاند في مباراة مطلع الأسبوع أمام باير ليفركوزن أنه يعمل بالفعل على تعزيز هذا الجانب، وسجل هدفا جميلا بضربة رأس، إنه لاعب شاب يمكنه بالفعل اكتساب المزيد من الخبرة في اللعب على أعلى المستويات.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني بتسع نقاط بعد أربع مباريات متأخرا بثلاث نقاط عن فولفسبورغ المتصدر.

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