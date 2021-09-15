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مشاكل برشلونة تستمر.. إصابة ألبا وبيدري في مباراة بايرن

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ألبا برشلونة بايرن بافارد
ألبا خلال المباراة التي خسرها برشلونة

مشاكل برشلونة تستمر.. إصابة ألبا وبيدري في مباراة بايرن

برشلونة - د ب أ

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واصلت لعنة الإصابات مطاردتها لفريق برشلونة الإسباني بعدما تعرض ظهيره الأيسر المخضرم خوردي ألبا، ولاعب الوسط الشاب بيدري إلى إصابتين خلال خسارة الفريق صفر - 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج ألبا في الدقيقة 74 من عمر المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما شارك بيدري في المباراة بأكملها، عقب عودته للملاعب بعد حصوله على فترة راحة استمرت ثلاثة أسابيع.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي يوم الأربعاء أن بيدري يعاني من مشكلة في الفخذ وانضم إلى ألبا في غرفة العلاج قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

ولم يكشف برشلونة النقاب عن موعد عودة هذين اللاعبين إلى الملاعب.

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