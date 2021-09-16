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أرتيتا: من المؤلم متابعة البطولات الأوروبية في غياب أرسنال

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أرتيتا
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا: من المؤلم متابعة البطولات الأوروبية في غياب أرسنال

لندن - رويترز

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كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يتألم لمتابعة البطولات الأوروبية في غياب أرسنال لكن هذا الشعور الصعب سيمنحه الحافز لعدم تكرار هذا الأمر العام المقبل.

واحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري الممتاز الموسم الماضي وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة منذ 1995.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي يوم الخميس: كان من المؤلم جدا في اليومين الماضيين متابعة أندية أخرى تلعب في أوروبا بدون أرسنال. لا أرغب في الجلوس مع أرسنال خارج هذه المسابقات. نملك التركيز والحماس لعدم تكرار ذلك.

ويحتل أرسنال حاليا المركز 16 في الدوري الممتاز وحقق أول انتصار له هذا الموسم في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي وسيحل ضيفا على بيرنلي يوم السبت.

ولن يكون بوسع أرتيتا استدعاء غرانيت تشاكا الذي يقضي المباراة الثانية من عقوبة إيقاف لثلاث مواجهات بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي بينما سيغيب المدافع روب هولدينغ ولاعب الوسط محمد النني بسبب الإصابة.

ورغم البداية السيئة للموسم والخسارة في أول ثلاث مباريات يقول أرتيتا إنه يرى النور في نهاية النفق.

وأضاف: أحاول دائما التحلي بالإيجابية. قد تواجه عثرات في الطريق لكني أرى الكثير من الضوء في نهاية النفق. الآن يتعين علينا تغيير الأمور سويا. نعلم مدى حاجة الفريق إلى تحقيق نتائج والأداء الجيد سيقود لذلك. نقترب من تحقيق هذا الأمر أمام بيرنلي.

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