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بايرن ميونخ يمدد عقد غوريتسكا

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بايرن ميونخ يمدد عقد غوريتسكا

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تمديد عقد لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا حتى عام 2026.

وقال غوريتسكا، 26 عاما، للموقع الرسمي للنادي: "فزنا بكل البطولات الممكنة في السنوات الثلاث الأخيرة. ولكن الأفضل من الفوز بالألقاب هو التأكيد وتكرار هذه النجاحات".

وأضاف: "الفريق، والنادي والبيئة احترافية للغاية، ولكنها أيضا مألوفة. سعيد للغاية لأنني مددت تعاقدي حتى 2026".

وانتقل غوريتسكا إلى بايرن قادما من شالكه في 2018 وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية، إن غوريتسكا "أصبح لاعبا مهما.. وواجهة للفريق".

وأضاف: "ليون مصدر للطاقة داخل وخارج الملعب. لديه تقنية وديناميكية رائعة وهو لاعب خط وسط خطير للغاية يمكنه حسم المباريات".

وتوج غوريتسكا مع بايرن ميونخ بثلاثة ألقاب للدوري الألماني (بوندسليغا)، ولقبين لكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كجزء من الثلاثية التي توج بها الفريق في 2020. وسجل جوريتسكا 25 هدفا في 118 مباراة رسمية مع بايرن.

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