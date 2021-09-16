بايرن ودورتموند يبحثان عن صدارة الدوري الألماني

رغم أن فريقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند لا يتصدران جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، حاليا في ظل احتلال فولفسبورغ للصدارة، إلا أنهما يتطلعان للحفاظ على حماسهما للعودة للصدارة عندما تنطلق مباريات الجولة الخامسة.

وكان بايرن ميونخ أبعد لايبزيغ، وصيف الماضي، عن المنافسة بعدما تغلب عليه 4 - 1 يوم السبت الماضي، قبل أن يتغلب على برشلونة 3 - صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن 4 - 3 في الجولة الماضية بالدوري قبل أن يهزم بشكتاش التركي 2 - 1 أمس الأربعاء.

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ويستضيف بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ، فريق بوخوم بعد غد السبت في الجولة الخامسة، فيما يلعب دورتموند، صاحب المركز الثالث برصيد تسع نقاط، مع ضيفه يونيون برلين يوم الأحد المقبل، كما يلعب فولفسبورغ في ذات اليوم مع آينتراخت فرانكفورت.

وفاز دورتموند على بشكتاش 2 - 1 في مباراة سريعة للغاية، شهدت تسجيل جود بيلينغهام لهدف التقدم قبل أن يسجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز.

وقال بيلينغهام، 18 عاما " راضون للغاية عن مباراتنا الأولى. من الممتع الفوز بمباريات كرة القدم مع بوروسيا دورتموند. نريد الاستمرار بنفس الطريقة".

في الوقت نفسه، واصل النرويجي هالاند، 21 عاما، معدل تسجيله للأهداف الذي يصل لأكثر من هدف في المتوسط في المباراة، لفريق دورتموند، ليرفع رصيد أهدافه في كل المسابقات هذا الموسم إلى تسعة أهداف. وقال هالاند :" أنا هداف، هذه وظيفتي. لذلك يجب أن أسجل الأهداف".

وسيصل يونيون إلى دورتموند بعد خوض مباراة خارج أرضه أمام سلافيا براغ في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ولكن بوخوم لن يكون لديه أي شيء يلهيه عن مواجهة بايرن ميونخ.

ولكن، فاز فريق بوخوم بمباراة واحدة وتلقى ثلاثة هزائم حتى الآن بعد صعوده للبوندسليغا، ويمكن أن يواجه الفريق هزيمة جديدة خاصة وأن بايرن يتحسن من مباراة لأخرى، وفقا لما قاله جوشوا كيميتش. ويتوقع توماس ريس مدرب بوخوم أن يصبح فريقه تحت ضغط، ولكنه قال لصحيفة "بيلد" :" نحن في حالة كبيرة من الانتظار، بايرن يقدم أداء رائعا ولكنه حتى الآن ليس لا يقهر".

وإذا خسر أمام بايرن ميونخ يمكن أن يتراجع بوخوم لآخر مركزين في الدوري، في حال حدوث نتائج غير متوقعة، بداية من عدم فوز غروتر فيورث على هيرتا برلين يوم الجمعة. وجزء من هذه النتائج أيضا، هي أن تتوقف سلسلة انتصارات فولفسبورغ التي استمرت لأربع مباريات، عندما يواجه ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

وتعادل فولفسبورغ مع ليل، بعشرة لاعبين، في مباراته الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، بينما أكد كيفن تراب حارس فرانكفورت إن لديهم "فريقا مثيرا قادر على تحقيق أشياء عظيمة"، رغم البداية البطيئة للفريق.

ويعود لايبزيغ، أحد ممثلي البوندسليغا في دوري أبطال أوروبا، للمنافسات المحلية بمواجهة كولون يوم السبت، وذلك بعد الخسارة 3 - 6 أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء. وحتى الآن حصد لايبزيغ ثلاث نقاط فقط وهو مهدد بالابتعاد عن المنافسة على الصدارة بعد مرور مباريات قليلة للغاية من حقبة المدرب الجديد جيسي مارش. وأكد مارش :"أمامنا الكثير من العمل ومن المؤسف عدما تمكننا من إيجاد إيقاعنا الذي كنا نأمله".

وفي بقية المباريات، يلعب ماينز مع فرايبورغ، وأوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأرمينيا بيلفيلد مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع باير ليفركوزن.