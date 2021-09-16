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بلجيكا تحافظ على الصدارة.. وإنجلترا تخطف الثالث من فرنسا

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واصلت بلجيكا الصدارة

بلجيكا تحافظ على الصدارة.. وإنجلترا تخطف الثالث من فرنسا

برلين - د ب أ

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حافظ منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" على صدارته لتصنيف المنتخبات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشهدت النسخة الأحدث من تصنيف فيفا الصادرة اليوم الخميس، بقاء منتخب بلجيكا في الصدارة متفوقا على المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني.

واقتنص المنتخب الإنجليزي المركز الثالث من فرنسا بطلة العالم والتي تراجعت للمركز الرابع في الوقت الذي ظل فيه منتخب إيطاليا في المركز الخامس بعد فوزه على إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وحافظ منتخب الأرجنتين بطل كوبا أميركا على موقعه في المركز السادس، فيما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع على حساب إسبانيا التي تراجعت للمركز الثامن.

وجاء المنتخب المكسيكي في المركز التاسع وتقدم المنتخب الدنماركي للمركز العاشر بعد تراجع الفريق الأمريكي ثلاثة مراكز ليصبح في المرتبة الثالثة عشرة. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا باحتلاله المركز الثاني والعشرين في التصنيف الدولي . وحل منتخب اليابان في المركز الثاني على مستوى قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.

وتصدرت السنغال تصنيف قارة إفريقيا باحتلالها المركز العشرين على الصعيد الدولي، وحل منتخب تونس في المركز الثاني ثم الجزائر في المركز الثالث ثم المغرب في المركز الرابع ثم نيجيريا في المركز الخامس.

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